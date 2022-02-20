انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأقصر

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية تزامنا مع بدء الدراسة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني لعام 2021-2022.

واستهل نائب رئيس الجامعة، جولته بتفقد المدن الجامعية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والانتهاء من أعمال الصيانة، مع التشديد والمتابعة اليومية، يرافقه علاء مغازي، مدير إدارة المدن بالجامعة.

تفقد سير العملية التعليمية بالكليات

وتابع نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد سير العملية التعليمية بكليات الطب والسياحة والفنادق والفنون الجميلة، يرافقه وكلاء الكليات، واطمأن على انتظام الدراسة وتطبيق خطة الصيانة الشاملة لكافة المبان والمعامل والأجهزة داخل كليات الجامعة، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بالكليات، ورش وتعقيم القاعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لدخول الكليات لضمان سلامة كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين.

الاستماع لآراء الطلاب ومقترحاتهم

وخلال الجولة، حرص الدكتور حمدي حسين، على الاستماع لآراء الطلاب ومقترحاتهم، موجها بوضع صندوق للشكاوى بكل كلية للتعرف على شكاوى ومقترحات طلاب الجامعة.

وأعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في وقت سابق، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب وتعقيم المدرجات والمعامل، وإنهاء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، كما تم وضع الجداول الدراسية، والانتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.