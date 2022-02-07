جامعة الأقصر: الموافقة على استخدام نظم المعلومات الذكية في حماية الآثار

صرح الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على الخطط البحثية التي تقدمت بها جامعة الأقصر، والتي تضمنت استخدام نظم المعلومات الذكية في تنشيط السياحة وحماية الآثار بالأقصر.

المشروعات تستهدف خدمة قضايا التنمية

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشروعات تأتي ضمن البرامج التنفيذية المقدمة بالجامعات المصرية، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، ومواجهة التحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارة سيادته لجامعة كفر الشيخ في 14 ديسمبر الماضي.

إحياء الحرف التراثية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروعات البحثية التي تم إعدادها من جانب كليات الجامعة، تضمنت إحياء الحرف التراثية واستثمارها في دعم التنمية بالمجتمع الأقصري، إلى جانب استخدام نُظم المعلومات الذكية في تنشيط السياحة وحماية الآثار بالمحافظة، وتطوير الوجه الحضاري والهوية البصرية المُعاصرة لميادين وشوارع الأقصر، فضلًا عن الكشف المُبكر ومكافحة سرطان الكبد بالمحافظة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر أن المشروعات البحثية التي تم الاتفاق عليها، تم اقتراحها لمعالجة وحل المتطلبات والتحديات التي تواجه المجتمع الأقصري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع ودعم أفراده، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمي في تنمية المجتمعات، ضمن رؤية الجامعة وإيمانها بالدور الكبير الذي تلعبه لخدمة المجتمع الأقصري.