«التنظيم والإدارة» يعلن حاجة جامعة الأقصر لشغل 12 وظيفة.. الشروط والمؤهلات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجة جامعة الأقصر، لشغل 12 وظيفة حكومية بالنقل أو التعيين، إذ يستمر تلقي الطلبات حتى يوم 20 فبراير 2022 الجاري.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وتأتي تفاصيل الإعلان على النحو التالي:

- اسم الوظيفة: أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم «أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد»، كلية الحاسبات والمعلومات بـجامعة الأقصر

بيانات الوظائف المطلوبة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة الأقصر- كلية الحاسبات والمعلومات.

المجموعة الوظيفية: وظائف الكادرات الخاصة.

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة: كما موضح بالملف المرفق.

المهارات المطلوبة للوظيفة

المهارات الأساسية:

- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- مصري الجنسية.

- محمود السيرة حسن السمعة.

المهارات الفنية وفقا للنموذج المرفق

سنوات الخبرة: وفقا للنموذج المرفق.

النوع: ذكر وأنثى.

المؤهل: وفقا للنموذج المرفق.

شروط المتقدمين للوظائف بجامعة الأقصر

المستندات المطلوبة

- بالنسبة للنقل يشترط بالإضافة إلى ما سبق تقديم ما يفيد موافقة مجلس القسم، ومجلس الكلية ومجلس الجامعة على النقل، معتمدة ومختومة بالنسبة لوظائف «أستاذ - أستاذ مساعد – مدرس».

- بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد، يشترط موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ورئيس الجامعة.

جميع الشروط الواردة بالإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/02/06

نهاية الإعلان: 2022/02/20

العدد المطلوب: 12

تقدم الطلبات على استمارة 167 ع .ح باسم الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، اعتبارا من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، ولمدة خمسة عشر يوما.

ـ تقدم الطلبات باليد بمقر كلية الحاسبات والمعلومات.

- إدارة الموارد البشرية وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان.

- لن يلتفت للطلبات التي ترد قبل الموعد المحدد للإعلان، أو بعد إنتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة.

- للاستفسار التواصل مع إدارة الكلية أو إدارة التعيينات بجامعة الأقصر.