انتهاء معرض «نبيو للذهب» 2022 بندوة عن تصميم المشغولات الذهبية اليوم

تنتهي، فاعليات معرض نبيو للذهب 2022، اليوم، والذي انطلق السبت الماضي، لترويج صناعة الذهب المصري وتصديره للخارج، وافتتحه 4 وزراء من الحكومة، وهم وزراء التموين والصناعة والتخطيط والآثار بالإضافة إلى محافظ القاهرة.

ختام فعاليات اليوم الأخير لمعرض نبيو للذهب

وتشهد فعليات اليوم الثالث والأخير لمعرض نبيو للذهب 2202، انعقاد ندوة عن تصاميم المشغولات الذهبية، فضلا عن ندورة أخيرة لتكريم رواد صناعة الذهب في مصر، إذ تهدف الحكومة من إقامة المعرض، لزيادة تصدير الذهب للخارج، إذ يجري تصدير المنتجات والمشغولات، وليس تصدير المواد الخام فقط.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن البدء في أولى مراحل تطوير صناعة الذهب، وذلك من خلال تقديم تشريع لمجلس النواب، يشجع تصدير المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، ويقننها، بحيث لا يكون التصدير للمواد الخام فقط، وإنما للمشغولات المميزة.

تطوير صناعة المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية

تجدر الإشارة، إلى أن فعاليات اليوم الثاني لمعرض نبيو للذهب أمس الأحد، شهدت انعقاد عدة ندوات، وحلقات نقاشية عن تطور صناعة الذهب منذ عهد الفراعنة، وقدم اللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين لشئون مصلحة الدمغة ندوة عن تاريخ تطور الدمغة في مصر.

28 شركة لتصنيع الذهب تشارك في المعرض

وشارك في معرض نبيو للذهب عدد 28 شركة عارضة في مجال انتاج وتصاميم المشغولات الذهبية، لطرح الإنتاج المصري بأحدث صوره على الأسواق الدولية.

فيما تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، التقدم من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتشريع مقترح لمجلس النواب، حول تنظيم وتطوير صناعة الذهب في مصر بهدف زيادة التصدير، وذلك وفقا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال افتتاح المعرض أول أمس السبت.