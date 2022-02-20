أبرز فعاليات ثاني أيام «معرض نبيو»: ندوات وحلقات نقاشية عن تطور الدمغة

تستمر فعاليات اليوم الثاني لمعرض «نبيو للذهب 2022»، اليوم الأحد، والذي جرى افتتاحه أمس الأحد ويتواصل لمدة 3 أيام، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برعاية وزارتي التموين والصناعة، لمناقشة مستجدات صناعة الذهب في مصر.

تطور صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة

ويعقد على مدار اليوم الثاني في المؤتمر المنعقد في أحد فنادق القاهرة، عدة ندوات وحلقات نقاشية، تدور جميعها حول صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، وتشمل الندوة الأولى ندوات تعقد في معرض «نبيو» ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض، وحلقة نقاشية حول تاريخ الدمغة وتطورها في مصر، وندوة عن تطور صناعة الذهب عند الفراعنة، إلى جانب محاضرة حول مستجدات إنشاء مدينة الذهب والمزمع إقامتها في العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أنَّ يحاضر في ندوة تاريخ الدمغة وتطورها في مصر اللواء عبدالله منتصر مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة الدمغة، كما يحاضر في ندوة الذهب عند الفراعنة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المصري، فيما يحاضر في ندوة مدينة الذهب المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

أهم ملفات معرض «نبيو للذهب 2022»

وتدور ملفات معرض «نبيو للذهب 2022» حول مناقشة كل ما يخص صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات، ويتطرق المعرض حول مناقشة تطورات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية، ومستجدات تطوير استخدام الأحجار الكريمة، ومستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية، وتاريخ إنتاج المشغولات الذهبية في مصر، والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في صناعة الذهب.

فيما يشمل اليوم الثالث والأخير للمعرض غدًا الاثنين، ندوة حول تطور أساليب معالجة الأحجار الكريمة، وأخرى حول تصميم المشغولات الذهبية.

من جهته، اعتبر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ مصر حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة في تطوير صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات والمشغولات الذهبية، منوهًا إلى قرب إعداد تشريع مقترح لمجلس النواب، لإعداد قانون منظم لصناعة وتصدير منتجات المشغولات والمعادن الثمينة.