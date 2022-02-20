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رؤساء البرلمانات العربية: مصر قلب الأمة النابض وتصون الأمن القومي العربي

كتب:

محمد أبو عمرة
05:13 م | الأحد 20 فبراير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي و رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

الرئيس عبد الفتاح السيسي و رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

أعرب رؤساء البرلمانات العربية، عن تقديرهم لمواقف مصر، باعتبارها قلب الأمة النابض، التي تصون الأمن القومي العربي، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية، لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر.

السيسي يستقبل وفد البرلمانات العربية 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.