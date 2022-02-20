نشر 1990 بحثا علميا لمنتسبي جامعة طنطا بالمجلات الدولية خلال 2021

ألقى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، محاضرة خلال الدورة الثالثة من دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين"، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة رحب خلالها بالحضور واستعرض إنجازات قطاع الدراسات العليا فى مجالات البحث العلمى والنشر الدولى وتطوير الأداء المؤسسى.

أكد نائب رئيس جامعة طنطا، حدوث قفزة كبرى فى النشر الدولى لعلماء الجامعة بالمجلات الدولية، موضحًا أن عدد الأبحاث العلمية لمنسوبى الجامعة التى تم نشرها دوليًا خلال عام 2021 بلغ 1990 بحثًا مقارنة ب 1515 بحثًا فى عام 2020.

كما استعرض د.عكاشة خطة الجامعة البحثية الجديدة، مؤكدًا أنها تستهدف دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه الأبحاث التطبيقية لحل مشاكل الصناعة وخدمة المجتمع.