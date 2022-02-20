الأوقاف تهدي جامعة طنطا «المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه»

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الذي سلمه هدية وزارة الأوقاف، لعدد من كتب «المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه»، أحدث إصدارات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقدم رئيس جامعة طنطا، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مثمنًا دور الوزارة التنويري في بناء الوعي ومحاربة الفكر المتطرف، ونشر سماحة الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

استمرار التعاون المثمر بين أوقاف الغربية وجامعة طنطا

أكد الدكتور محمود ذكي، استمرار التعاون المثمر والبناء بين مديرية أوقاف الغربية وجامعة طنطا، مؤكدًا دعم جامعة طنطا الكامل لمديرية أوقاف الغربية ومساندتها في آداء رسالتها.

جدير بالذكر، أن الكتاب يؤكد أن الشعر كان ولا يزال أحد أهم أعمدة بناء الثقافة العربية، كما يبين الكتاب، أن الإسلام لم يحرم الشعر، ولم يأخذ منه أي موقف سلبي، بل استحسنه وشجع عليه.