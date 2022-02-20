موعد عيد الفطر 2022 فلكيا.. والعطلات الرسمية في هذا العام

مع اقتراب نهاية شهر رجب المبارك يبحث الكثيرون عن موعد عيد الفطر 2022، خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان المبارك سوى 41 يومًا فقط، وفلكيًا يتوقع أن يكون إما السبت 2 إبريل، أو الأحد 3 من الشهر نفسه، ويتوقع أن يكون الشهر الفضيل كاملا بالعام الهجري 1443.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد عيد الفطر 2022، والإجازات الرسمية المتبقية في العام:

موعد عيد الفطر 2022

وبحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية فأن موعد عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكر في إمساكية شهر رمضان، يوم الإثنين 2 مايو 2022، ويكون الأحد الأول من مايو 2022 هو المتمم لـ «شهر رمضان».

ويتم استطلاع هلال غرة شهر شوال المبارك شرعًا، 31 إبريل المقبل، من دار الإفتاء المصرية، التي تستطلع الهلال بعد صلاة العشاء مباشرة.

وخلال هذه المناسبة تكون الإجازات الرسمية والعطلات بأغلب القطاعات لمدة 4 أيام، ويمكن العمل خلالها إذا دعت حاجة العمل على أن يعوض العمل عن مثل هذا اليوم بمثلي أجر هذا اليوم «ضعف الأجر اليومي»، وفق قانون العمل الجديد.

الإجازات الرسمية في عام 2022

ووفق أجندة العطلات الرسمية التي أعلنها مجلس الوزراء، فأن شهر مارس يخلو من أي إجازات رسمية، على أن تكون الإجازة الأولى 25 إبريل، الذي يوافق عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

ويبدأ شهر مايو بعطلة يوم 1 بمناسبة عيد العمال، وتليها إجازة عيد الفطر المبارك، وبذلك يكون الأسبوع الأول من مايو إجازة للقطاع العام والخاص، ثم تحل ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي إجازة رسمية، وفي شهر يوليو أيضا يكون عيد الأضحى المبارك، الذي تم تحديد موعد إجازته فلكيًا من 8 إلى 12 يوليو، وتأتي بعدها إجازة 23 يوليو.

ويأتي بعدها يوم 30 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بعدها تكون إجازة 6 أكتوبر، وتكون آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في 2022 هي 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.