«حياة كريمة»: إنشاء 332 مركز خدمات زراعية لتطوير الريف المصري

قال الدكتور علاء عزوز، المنسق العام للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، إن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارع لتطوير الريف المصري، بجانب أن وزارة الزراعة، تهتم بتقديم كل الخدمات للمزارعين، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، صرح بأننا لدينا 332 مجمع خدمات زراعية، وهي منتشرة في 20 محافظة، و22 مركزا، وتغطي خدماتها 1413 قرية.

تقديم الخدمات للمزارعين في قرى 20 محافظة

أضاف «عزوز»، خلال مكالمة هاتفية له مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «المواجهة»، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى التخطيط، وبناء وأعداد المجمعات الزراعية، من خلال فريق عمل تحت إشراف نائب الوزير مصطفى الصياد، بجانب مشاركة مهندسي الزراعة والطب البيطري في الـ20 محافظة، لتقديم الخدمات للمزارعين في قرى هذه المحافظات، وتحديد مدى الاحتياجات اللازمة، لكي نطور هذه الخدمات، وجرى تحديد مواقع الأراضي الخاصة لكل نموذج من النماذج الخاصة بالمجمعات الزراعية.

وتابع المنسق العام لمبادرة حياة كريمة، أننا لدينا 4 نماذج من المجمعات الزراعية، فالنموذج الأول، يشمل مركز تجميع ألبان وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، ومركز إرشاد زراعي، أما النموذج الثاني لا يوجد فيه مركز تجميع الألبان، أما النموذج الثالث سيكون به الوحدة البيطرية والجمعية التعاونية فقط، أما النموذج الرابع، يتضمن جمعية تعاونية زراعية أو وحدة بيطرية.

مراكز المجمعات الزراعية يستفاد منها كل المزارعين المتواجدين في المحافظات

أوضح أن مراكز المجمعات الزراعية، يستفاد منها كل المزارعين المتواجدين في المحافظات، مبينًا أن «حياة كريمة»، تغطي خدماتها لنحو 60 مليون مواطن، من ضمنهم المزارعين، مضيفًا أن وزارعة الزراعة تتابع هذه الأمر بشكل يومي، للتأكد من سير العمل، وإتمام إنجاز الأعمال في الوقت المحدد لها، بجانب أن الخدمات المقدمة، ستكون مطورة ومتوفر بها جميع احتياجات المزارع.