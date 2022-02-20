«حياة كريمة» تدشن مبادرة «التعليم حياة» لتدريب طلاب ومعلمي الغربية

دشنت اليوم، مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، أولى فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر للتنمية، في مدرسة الشهيد طلبة السايح، بقرية نهطاي، إحدى قرى مركز زفتى، والذي يشهد أعمال مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى.

وقالت الدكتورة زينب سامي، منسق «حياة كريمة» بالغربية، إن اليوم، تم تدشين أولى فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، وهي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر للتنمية، حيث تم إنشاء فصل التعليم الرقمي، في أول مدرسة من المدارس التابعة لمؤسسة حياة كريمة، والهدف من تدشين تلك المبادرة مع مؤسسة فودافون مصر للتنمية هو توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر.

«حياة كريمة» مبادرة شاملة

وأضافت منسق «حياة كريمة» بالغربية: «إذا كانت حياة كريمة تهتم بتطوير البنية التحتية للمنشأت في القرى والمراكز المدرجة في المبادرة، أيضا تهتم بالعقول والعمل على تطويرها وتثقيفها بالوسائل التكنولوجية، لمواكبة تطورات العصر والعامل الإنساني والاجتماعي، حياة كريمة مبادرة شاملة».

وأوضحت هبة الشرقاوي، منسق مساعد «حياة كريمة» بالغربية، أن مبادرة «التعليم حياة» تهدف إلى نشر ثقافة التعليم الرقمي في الريف المصري وفي قرى «حياة كريمة»، مبينة أن تدشين الفصل الرقمي، يساعد الطلاب على الدخول على المنصة الرقمية «تعليمي» ومتابعة المناهج والدروس التعليمية الخاصة بهم، وأيضا الأمر لا يقتصر فقط على التلاميذ والطلاب، ولكن أيضا تستهدف المبادرة المدرسين وأولياء الأمور، من خلال متابعة الدورات التدريبية والمنح التي يمكن الاستفادة منها، وكذلك معرفة مناهج أبناءهم الطلاب.

فصول رقمية

وقال عبد الوهاب الحضري، منسق مساعد «حياة كريمة» بالغربية، إن مبادرة «التعليم حياة» ، تعمل على إنشاء 20 فصلا للتعليم الرقمي، بواقع فصل في كل مدرسة ضمن «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى، واليوم تم تدشين المبادرة على مستوى الجمهورية بافتتاح أول فصل رقمي في قرية نهطاي، مركز زفتى، ويضم 10 أجهزة كمبيوتر وخدمة إنترنت متكاملة، وأن المبادرة وفرت 200 جهاز كمبيوتر يتم توزيعها على 20 مدرسة في 20 قرية تم تطويرها ضمن «حياة كريمة».

موضحا أنه بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر للتنمية، تم تدريب الطلاب والمعلمين على كيفية الدخول على المنصة الرقمية، وإنشاء حساب لكل شخص على المنصة لمتابعة مناهج التعليم والدورات التدريبية ، وأيضا تعليم النشء كيفية أن يكون مواطن رقمي وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

تطوع طلاب الجامعات

وقالت ندا عماد، طالبة جامعية ومتطوعة في مبادرة حياة كريمة، إنها حرصت اليوم على المشاركة في مبادرة التعليم حياة، من أجل تعليم التلاميذ كيفية الدخول على المنصة الرقمية ومتابعة المناهج الدراسية الخاصة بهم، وإنها وغيرها من زملائها في الجامعات حرصوا على أن يكون لهم دور في تلك المبادرة وخاصة في جانب التنمية التكنولوجية، في ظل سعي الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.