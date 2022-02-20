الهندية «هينا خان» تنشر صورا من جولتها في مصر.. تروج للآثار الفرعونية

نشرت الهندية هينا خان، عبر خاصية «استوري» على صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»، عددًا من الصور والفيديوهات من آخر جولاتها السياحية داخل مصر، حيث تظهر «خان»، وهي على أحد شواطئ الإسكندرية، ثم شاركت صورا من مسجد محمد علي.

وخاضت هينا خان، عددًا من الجولات السياحية داخل مصر - بحسب موقع «إنديان إكسبريس» الهندي - والتي بدأتها باحتفالها بعيد الحب بالقاهرة ومن ثم ذهبت إلى أسوان والأقصر، وحاليا في الإسكندرية.

وفي السطور التالية، نسرد لكم أبرز المعلومات عن تفاصيل وجود هينا خان في مصر، وما أبرزته صحيفة «إنديان أكسبريس» الهندية عن الفنانة وجولاتها السياحية الأخيرة.

رحلة هينا خان لمصر توثقها الصحافة الهندية

روّجت الهندية هينا خان للأماكن السياحية والآثار الفرعونية في مصر من خلال رحلتها للأقصر وأسوان، مما زاد اهتمام الصحافة الهندية بنقل رحلتها التي قامت بتوثيقها من خلال حساباتها الشخصية عبر وسائل السوشيال ميديا، ومن بين المواقع الهندية التي دونت رحلتها الموقع الهندي الشهير «إنديان أكسبريس».

تفاصيل رحلة هينا خان إلى مصر

بدأت رحلة هينا خان إلى مصر قبل موعد عيد الحب بيوم واحد، حيث احتفلت خان بعيد الحب مع خطيبها المنتج الهندي روكي جاسوال برفقتها، حيث يتزامن موعد ميلاده مع عيد الحب حيث احتفلا الثنائي بالمناسبتين بالأهرامات لتشهد الحضارة المصرية على قصة حبهما.

ومن ثم انتقلت هينا خان في رحلة نيلية إلى الأقصر وأسوان، وشاركت العديد من الصور داخل معابد المدينتين ومن أبرز جلسات التصوير التي قامت بها، داخل معبد فيلة بأسوان والكرنك وحتشبسوت بالأقصر، بجانب الرحلات النيلية، وتستجم الآن هينا خان في مدينة الإسكندرية.

هينا خان وتجربتها مع الطعام المصري

بجانب مشاركة هينا خان تجربتها داخل مصر، وتوثيق رحلتها بين جدران الحضارة المصرية، لم تتجاهل نقل تجربة الطعام المصري.

حيث أبدت هينا خان إعجابها بالطعام المصري، لـ «الوطن» في تصريحات خاصة سابقة، والتي من بينها الفول والطعمية، بجانب مشاركتها لعدة أكلات مصرية أخرى من خلال صفحاتها عبر وسائل السوشيال ميديا، من بينها «شيش طاووق، والملوخية والعديد من الأكلات المصرية».