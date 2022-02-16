هينا خان: احتفلت بعيد الحب في الأهرامات.. وحبيت الفول والطعمية

أعلنت الفنانة الهندية هينا خان، اليوم، وصولها للأقصر قادمة من أسوان، للاستمتاع بجو مصر الدافئ، مشيرة إلى احتفالها بعيد الحب وعيد ميلاد خطيبها بالأهرامات أول أمس.

هينا خان تستجم وسط الحضارة المصرية

وقالت الفنانة الهندية هينا خان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تستمتع بجو مصر الدافئ وسط المراكب النيلية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية التي شهدتها منذ وصولها القاهرة.

هينا خان تحتفل بعيد الحب في أحضان الأهرامات

واختارت هينا خان، الأهرامات للاحتفال في أحضانها بعيد الحب، وعيد ميلاد خطيبها المنتج الهندي الشهير روكي جاسوال، الذي جاء برفقتها في رحلتها إلى مصر.

وأعربت هينا خان، عن سعادتها بقضاء وقت ممتع في مصر، مشيرة إلى إعجابها بالطعام المصري، خاصة الفول والطعمية والخبز المصري.

ووصلت الهندية هينا خان لمصر برفقة المنتج ورجل الأعمال الهندي الشهير روكي جاسوال، الأحد الماضي، ونشرت عدة صور ومقاطع فيديو عبر استوري إنستجرام.