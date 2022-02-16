نجوم بوليوود ينعون الموسيقار الهندي ألوكيش لاهيري الشهير بـ«بابي»

نعى عدد من نجوم بوليوود الموسيقار الهندي الشهير بابي ألوكيش لاهيري، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 69 عامًا، و«بابي» هو لقب بنغالي يعني «الأخ الأكبر».

وعبر عدد من نجوم بوليوود، عن صدمتهم لفقدان أسطورتان في عالم الموسيقى الهندية في عدة أيام، وهما لاتا مانجيكشار وألوكيش لاهيري.

نجوم الهند ينعون ألوكيش لاهيري

وصرحت أنانيا باندي، بأن والدها شاكتي كابور الذي يعد علامة بارزة من نجوم بوليوود واشتهر بأدوار الشر، متأثر نفسيًا لرحيل الموسيقار الهندي الشهير بابي ألوكيش لاهيري، وقال عنه إنه سبب رئيس في دخوله لعالم بوليوود وقدم له أول فرصة، وكان مؤمنا بموهبته.

ويعد بابي لاهيري، من أشهر منتجي الأفلام الهندية الأكثر نجاحًا وشعبية، وعلق أكشاي كومار، وكتب عبر منصة التدوينات القصيرة «تويتر»: «اليوم فقدنا جوهرة أخرى من صناعة الموسيقى.. أخي بابي، كان صوتك سببًا في سعادة الملايين، بما في ذلك أنا.. شكرًا لك على كل السعادة التي جلبتها من خلال موسيقاك.. تعازيّ القلبية للعائلة.. أرقد في سلام».

وانتشرت عبارات التعازي على «السوشيال ميديا»، للتعبير عن حزن نجوم بوليوود لفقدان لاهيري، وكان أبرزهم، شاهيد كابور، وفاروان دهاوان، والعالمية بريانكا شوبرا، وسارة علي خان، وهينا خان وغيرهم من مشاهير الهند من شتى المجالات، إضافة إلى تعازي رئيس الوزراء الهندي، إذ يعد «لاهيري» أسطورة هندية، ومن أشهر منتجي ورجال أعمال الهند الذين ساهموا في دعم البلاد.

تفاصيل وفاة ألوكيش لاهيري

وانتشرت الأقاويل أمس حول وفاة بابي لاهيري، دون تأكيد أو نفي من العائلة، بينما انتشر القلق بين محبيه ومتابعيه، ومنذ عدة ساعات أعلن أكشاي كومار خبر رحيله بالفعل، معبرًا عن حزنه لرحيله.

وتوفى لاهيري، عن عمر يناهز 69 عامًا، واسمه الحقيقي ألوكيش لاهيري، وعمل في عدة مجالات من بينها الإنتاج والتلحين والغناء، ويعد من أوائل الذين استخدموا موسيقى الديسكو المجمعة في السينما الهندية، وغنى بعض مؤلفاته الخاصة، كما شارك بالحياة السياسية وكان محبوبًا للغاية.