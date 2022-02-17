الهندية هينا خان تنشر صورا جديدة من رحلتها بأسوان: «ننتمي للتاريخ»

نشرت الفنانة الهندية هينا خان صورًا من داخل معبد فيلة بمدينة أسوان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «التاريخ لا ينتمي لنا، بل نحن الذي ننتمي إليه».

هينا خان تشارك صورًا مع عمال بسطاء داخل معبد فيلة

ومن أبرز الصور التي شاركتها الهندية هينا خان، صور مع عمال نظافة من داخل معبد فيلة بأسوان، وأخرى بجوار جدران معابد الحضارة المصرية.

وكانت هينا خان قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها اختارت الأهرامات للاحتفال بعيد الحب وعيد ميلاد خطيبها، واتجهت لمدينتي الأقصر وأسوان لقضاء رحلة نيلية والاستمتاع بالحضارة المصرية.

هينا خان تعترف بحبها للأكل المصري

وصرحت هينا خان، بحبها للطعام المصري، وخاصة الفول والطعمية، والخبز المصري، الذي يختلف قليلًا عن أنواع الخبز الهندي.

وتقضي الهندية هينا خان عطلتها في مصر برفقة خطيبها المنتج الهندي الشهير روكي جاسوال. وأبدت «خان» إعجابها بالحضارة المصرية من خلال عدة فيديوهات، شاركتها عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي، وخاصية الـ«ستوري»، ومنها مقطع مع المرشد السياحي، تدعو فيها لزيارة مصر وتعبر عن اندهاشها بالحضارة المصرية.

تعشق السفر وكورونا تعطلها 3 سنوات

ويُعرف عن هينا خان حبها للسفر دائًما، بينما جائحة كورونا جعلتها تتوقف عن السفر لمدة ثلاث أعوام متتالية، وشاركت منذ أيام قليلة صورًا عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي بالطائرة وقالت: «بعد غياب 3 أعوام عن رحلات الطيران.. توقعوا وجهتي إلى أين؟!».

وفي اليوم التالي شاركت صورها في مصر، وخاصة في منطقة الأهرامات، كما شاركت عدة فيديوهات وهي تتناول الطعام المصري لأول مرة.