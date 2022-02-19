عقد قران فرحان أختار وشيباني دانديكار بحضور نجوم بوليوود

عقد قران الممثل والمخرج الهندي الشهير فرحان أختر، والإعلامية الهندية الشهيرة شيباني دانديكار، اليوم، بعد حب وارتباط لأكثر من عامين على تواعدهما وسط حضور كبير من نجوم بوليوود.

زفاف فرحان أختر وسط حضور نجوم بوليوود بينهم «هريتك روشان»

الثنائي فرحان أختر وشيباني دانديكار، اللذان كانا يتواعدان لبعضهما البعض منذ فترة تقرب من عامين، هما الآن زوج وزوجة رسميًا، وسط أجواء احتفالية ضخمة خاصة بالطقوس الهندية للديانة الإسلامية التي يتبعها فرحان، والهندوسية التي تتبعها زوجته.

وعقد الزوجان المحبوبان قرانهما في حفل خاص في كاندالا حضره مشاهير مثل هريثيك روشان، ريا تشاكرابورتي، أشوتوش جواريكر، فرح خان، ونخبة من نجوم بوليوود.

فرحان أختر في زفافه بـ «بدلة سوداء - شيرواني».. والعروس بـ «اللهينجا»

اختار فرحان أختر، أن يظهر بإطلالتين خلال زفافه، الأولى الكلاسيكية ببدلة زفاف سوداء، بينما أتم الطقوس بارتداء الشيرواني، وهو ملابس الزفاف الهندية التقليدية.

بينما اختارت شيباني دانديكارأختر، ارتداء الملابس الهندية المميزة خلال طقوس الزفاف، المعروفة باسم «اللهينجا»، بالرغم من أنها كانت تعيش بأمريكا لوقت طويل لكنها تمسكت بالزي الهندي بكل طقوس الزفاف.

معلومات عن العروسين الهنديين فرحان أختر وشيباني

يندرج فرحان أختر من عائلة فنية كبيرة في بوليوود، بل تعد من العائلات الفنية التي تحمل ثقافة كبرى واحتراما لدى الهنود، فوالده منتج ومخرج هندي شهير، يعرف بالأفكار غير المألوفة في أفلامه، وتحمل قضايا سياسية واجتماعية، ونادرا ما يقدم عملا فنيا ترفيهيا.

واتبع فرحان أختر سياسة والده في اختيار أعماله الفنية سواء كـ ممثل أو مخرج، فهو دائما يعتني باختيار أدواره بعناية، واختيار ما يقدمه، ويعرف بالممثل ذات الفكر، من أشهر ما قدمه هو السيرة الذاتية لـ حياة ميلكا سينج، وهو رياضي هندي وأوليمبي كان بطلاً لدورة ألعاب الكومنولث، وبطل بطولة الألعاب الآسيوية مرتين على مسافة 400 متر، والفيلم بعنوان «بهاج ميلكا».

كما يعرف أن شقيقته زويا أختر من أشهر كتاب السينما الهندية، ووالدته أيضا كانت تعمل ببداية مشوارها كممثلة ومن ثم اختارت أن تكون العصا التي يتكئ عليه والده ومساعدته في أعماله الفنية.

بينما زوجته شيباني دانديكار تعمل بمجال الإعلام الهندي بالفن، بجانب أنها مطربة وعارضة أزياء شهيرة، وكانت بدايتها في العمل بالولايات المتحدة الأمريكية لأعوام عديدة.