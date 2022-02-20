أول صورة لتامر حسني بعد شائعة تعرضه لحادث ودخوله في غيبوبة

نشر المنتج أحمد دسوقي عبر صفحته بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أول صورة تجمعه بالفنان تامر حسني بعد شائعة تعرض الأخير لحادث دخل على إثره في غيبوبة.

وكتب دسوقي: «توكلنا على الله.. دعواتكم».

ويأتي اجتماع تامر مع المنتج أحمد دسوقي للتحضير لفيلم روميو.

شائعة حادث تامر حسني

وتداول رواد السوشيال ميديا منذ أيام، أنباء عن تعرض تامر لحادث أدى إلى تدهور حالته الصحية؛ ليظهر الملحن والموزع جلال فهمي صديق تامر حسني، وينفي هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «لا صحة تماما للشائعات المتداولة عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل، الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي وراء الشائعات دي».

فيلم مش أنا

يذكر أن آخر أفلام تامر حسني كان فيلم «مش أنا» الذي حقق إيرادات مرتفعة داخل مصر وخارجها وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم «مش أنا»، حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصاب بمرض نفسي، ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر؛ لأنها أيضا مريضة.

تامر حسني وبطاقة السعادة

وأعلن الفنان تامر حسني، منذ أيام، حصوله على بطاقة السعادة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر تامر، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مُعلقًا عليها: «كل الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، على تقديره لي كفنان مصري عربي عبر منحي بطاقة السعادة التي تُمنح لكل من ساهم في سعادة الآخرين».