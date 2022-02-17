حادث تامر حسني.. تفاصيل شائعة دخول «نجم الجيل» في غيبوبة

«حادث تامر حسني».. كان العنوان الأبرز الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي نطاق واسع خلال الساعات الماضية، إذ زعموا تعرضه لحادث سير مروع نتج عنه دخوله في غيبوبة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

الملحن جلال فهمي يكشف حقيقة الحادث

الخبر المزعوم الذي أقلق محبي تامر حسني لم يكن سوى شائعة من ضمن الشائعات التي يتعرض لها الأخير منذ بداية مسيرته الفنية، وهو ما دفع الملحن والموزع جلال فهمي لدحض هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «لا صحة تماما للشائعات المتداولة عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل، الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الشائعات دي».

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من تامر حسني لـ «الوطن» إن الأخير بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي حادث سير، مضيفا أنهم يسعون للوصول إلى مصدر الشائعة وسبب خروجها في هذا التوقيت تحديدا.

تامر حسني يستعد لفيلم جديد

وفي سياق مختلف، يجري تامر حسني تحضيرات مكثفة لفيلمه الجديد الذي يتولى تأليفه وإخراجه في تجربة هي الأولي من نوعها في مشواره، حيث من المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن تعاونه مع المونتير عمرو عاكف في فيلمه الجديد، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

«مش أنا» آخر أفلام تامر حسني

يذكر أن آخر أفلام تامر حسني كان فيلم «مش أنا» الذي حقق إيرادات مرتفعة داخل مصر وخارجها وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.