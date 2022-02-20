«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الأربعاء المقبل: تقلبات جوية وأمطار

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العام للأرصاد الجوية، من طقس يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة تأثر مصر بامتداد منخفض جوي على سطح البحر وفي طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، «مصر ستشهد موجة جديدة من التقلبات الجوية، وتعود فرص الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري»، وذلك خلال لقائها على قناة «النيل للأخبار».

نشهد أجواء شتوية مستقرة على مستوى الجمهورية بدأت من اليوم

وأضافت «غانم»، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة مع انخفاض درجات الحرارة من 3-4 درجات، مع وجود نشاط للرياح وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، بينما الآن نشهد أجواء شتوية مستقرة على مستوى الجمهورية بدأت من اليوم، إذ لاحظنا ارتفاع في درجات الحرارة اليوم عن أمس نحو 4 درجات، ووصلت الدرجة العظمى على القاهرة لـ 19 درجة مئوية، ويسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد نهارًا.

ما زالت الثلوج تتساقط على مرتفعات سانت كاترين

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إلى أنه ما زالت الثلوج تتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا والتي تصل لـ 2 درجة تحت الصفر، موضحة أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على بعض مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء، موضحة أن الفترة ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع معروفة بالتقلبات الحادة، والسريعة وحالات عدم الاستقرار المتتالية.