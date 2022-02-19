الأرصاد: 40 درجة فارق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة التي شهدتها عدد من محافظات الجمهورية اليوم من سوء الأحوال الجوية حدثت نتيجة منخفض جوي متعلق في طبقات الجو العليا، وكان يجلب كتلًا هوائية شديدة البرودة لتنشئ حالة من عدم الاستقرار، تزامن معاها منخفض جوي على سطح الأرض وفروق في درجات الحرارة بين سطح الأرض، وطبقات الجو العليا تتجاوز الـ40 درجة مئوية.

شاهين: الهيئة أصدرت بيانًا نوهت فيه عن حالة الطقس

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن الهيئة قامت من قبل بإصدار بيان نوهت فيه عن حالة الطقس التي حدثت، وأكد البيان أن السحب الموجودة ستكون رعدية، وستتساقط معها أمطار متفاوته الشدة وتصل لدرجة السيول.

وأوضح مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات الهيئة حدثت في كافة المحافظات، وانتهت الحالة اليوم، واعتبارًا من فجر الأحد ستشهد درجات الحرارة استقرارًا في الأحوال الجوية وأجواء مستقرة خلال الـ72 ساعة المقبلين، معقبا: «هي خلال الساعات القليلة المقبلة هتنتهي فرص سقوط الأمطار لأنها بتتساقط على مناطق من جنوب سيناء زي الغردقة وعدد من محافظات سيناء، وبعد الفجر هتنهتهي تماما فرص سقوط الأمطار وتتبقي فرص أمطار خفيفة على مناطق من وسط وشمال سيناء غير مؤثرة على الأنشطة».

انخفاض درجات الحرارة 15 يوما جعلنا نشعر أن الشتاء أكثر عنفًا

وأكد أن انخفاض درجات الحرارة في شهر يناير هذا العام لأكثر من 15 يومًا متتاليه ده خلانا نحس أن الشتاء السنة دي أكثر عنفًا، وحالات عدم الاستقرار تحت السيطرة بالتنسيق مع المحافظات أدى استعداد كامل لهذه المحافظات قبل حدوث حالة عدم الاستقرار بشكل كافي.