الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء وتحذر من طقس الأربعاء المقبل

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شهدتها محافظات مصر خلال الـ48 ساعة الماضية، من تساقط للأمطار متفاوتة الشدة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط تحذيرات مستمرة من الأرصاد بعدم تخفيف الملابس الثقيلة، إذ أن فصل الشتاء لا يزال مستمرًا.

وفسرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، بأنه أمر طبيعي في شهر فبراير، إذ يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وحدوث انخفاض وارتفاع درجات الحرارة بشكل متعاقب، بحسب حديثها لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشتاء

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها في البرنامج، أن فصل الشتاء لا يزال مستمرًا، وسينتهي في 20 مارس المقبل، ومن الوارد حدوث تقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار، يصاحبها تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة: «خلال الـ72 ساعة المقبلة، سنشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير بداية من صباح اليوم، إذ يسيطر الطقس الدافيء على البلاد مع زيادة في سطوع الشمس، وارتفاع درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 4 درجات».

«غانم»: طقس غير مستقر الأربعاء المقبل

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة التي تأثر بها بعض المواطنين صباح اليوم، كانت الشبورة المائية، ودائما ما تظهر في حالات استقرار الأحوال الجوية، وظهرت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، وتحسن الرؤية الأفقية على الطرق، وطقس اليوم خلال فترة النهار معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبداية من الأربعاء المقبل، سيكون هناك فرصة لتساقط الأمطار بسبب تأثير المنخفض الجوي الذي سيمر بالبلاد، وأكثر الأماكن تأثرًا السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.