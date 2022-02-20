«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس وارتفاع الحرارة 4 درجات حتى الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، تشهد أجواء شتوية مستقرة على مناطق الجمهورية كافة بعد مرور 48 من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أنّ الأمطار التي هطلت على محافظات عدة تفاوتت في شدتها وحدتها مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس تتأثر بامتداد مرتفع جوي

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حالة الطقس ستتأثر اليوم بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وعلى سطح الأرض، الأمر الذي سيعمل على حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة: «الظاهرة اللي لاحظناها في الصباح الباكر كانت الشبورة المائية، ودائما بتظهر مع حالات استقرار في الأحوال الجوية، وظهرت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية».

وأكّدت أنّ الشبورة، التي ظهرت صباح اليوم، تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، وتحسنت الرؤية الأفقية معها على الطرق، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات، وسيكون طقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أنّ طقس اليوم سيكون دافئًا على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، خلال فترة النهار، وسيظل شديد البرودة خلال فترة الليل على أنحاء الجمهورية كافة، وستتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي ستصل إلى 2 تحت الصفر.

وذكرت أنّ هذه الأجواء مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لكن الأمطار ستعود مرة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس، تصل لـ4 درجات.