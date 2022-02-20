الأرصاد: عودة الأمطار بعد 3 أيام.. والشبورة مؤشر لاستقرار الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم، تعود حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، وتقل فرص سقوط الأمطار، على محافظة شمال سيناء، وستكون بين متوسطة وخفيفة.

واضافت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن من الظواهر الجوية اليوم، هو ظهور الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، والمودية إلى القاهرة والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري، مؤكدة أن ظهور الشبورة المائية من العوامل الرئيسية لحالة استقرار الجو.

التقلبات الجوية تعود الأربعاء

وأشارت «غانم»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا مازلنا مستمرين فى فصل الشتاء، ومن المتوقع حدوث كثير من حالات عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية حتى نهاية الشتاء، مؤكدة أن الخرائط الجوية، أكدت وجود حالة من الاستقرار فى الطقس لمدة 3 أيام قادم، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى على السواحل الشمالية الغربية، يوم الأربعاء القادم، ولكن بصورة أقل كثير مما شهدناه الأيام السابقة.

وتابعت عضو المكتب الأعلامي لهيئة الرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع نحو 3-4 درجات عن اليومين الماضيين، مع زيادة فترات سطوع الشمس.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 19- 10

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 10

الزقازيق 19- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 18- 10

العريش 19- 11

رفح 19- 10

رأس سدر 18- 10

نخل 17-07

نويبع 18-15

طابا 16- 14

كاترين 11- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 20- 14

مرسى علم 21- 12

الفيوم 19- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 19 -08

قنا 20- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 23- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 20- 12

رأس حدربة 20- 12