بدء عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار بمسجد الشرطة

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير «الأخبار» السابق، الذي توفى الجمعة 18 فبراير 2022، عن عمر ناهز 86 عامًا، ويقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وبدأ التوافد بعد صلاة المغرب، إذ شهد حضور كبير من أصدقاء الكاتب الصحفي جلال دويدار، ورجال الصحافة والإعلام، ورجال الشرطة.

وكان الكاتب الصحفي جلال دويدار، ولد 22 أبريل عام 1936، في قرية سمنود، وحصل على الثانوية العامة عام 1954، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1959، وأثناء دراسته عمل بجريدة «الأخبار»، كما شغل الكاتب الصحفي الراحل أيضا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وكان يكتب عمودا يوميا في جريدة «الأخبار» بعنوان «خواطر».

وكانت العديد من المؤسسات والشخصيات العامة، قدمت واجب العزاء في وفاة الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، الذي كان أحد أعلام الصحافة المصرية.