بخيوط وبواقي أقمشة.. حقق أرباحا تصل لـ45 ألف جنيه من لعب الأطفال

كشفت دراسة حديثة أعدها جهاز تنمية المشروعات في مصر، وصول أرباح مشروع صناعة الدمي ولعب الأطفال إلى نحو 33,7 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، وتضاعف الأرباح لتقترب من 45 ألف جنيه بنهاية العام الخامس، رغم بساطة المكونات والمواد الخام، وإمكانية تشغيل المشروع من المنزل.

501.6 ألف جنيه إيرادات بنهاية العام الخامس للمشروع

ووضحت دراسة الجدوى، أنّ إيرادات بيع العرائس أو لعب الأطفال والدمي، تتخطى 351 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما يستطيع صاحب النشاط تحصيل أكثر من 501,6 ألف جنيه من المبيعات المحققة بنهاية العام الخامس، إذ يتميز هذا النشاط تحديدا بارتفاع العائد وقصر فترة الاسترداد التي لا تزيد على عامين.

8 أفراد لتشغيل مشروع تصنيع العرائس ولعب الأطفال

كما أكدت أنّ دورة الإنتاج الواحدة للمشروع لا تستغرق أكثر من شهر، فيما يتطلب مشروع صناعة لعب الأطفال 8 أفراد كعمالة منتظمة، إذ إنّه من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والتي توفر فرص للجادين في البحث عن عمل.

كشف الجهاز في دراسته الاسترشادية، عن أنّ الاستثمارات الكلية لمشروع صناعة دمي الأطفال تتراوح بين 78 إلى 80 ألف جنيه في المتوسط، ويمكن لصاحب النشاط تدبير نحو 15,6 ألف جنيه من رأس المال، فيما يحصل على تمويلات وتسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان المشروع لتغطية 80% من التكاليف.

مستلزمات إنتاج وصناعة العرائس

أشارت الدراسة إلى أنّه في بداية المشروع يمكن الاكتفاء بصناعة العرائس من الأقمشة والخيوط والألياف صناعية، في حين يمكن تطوير منتجات النشاط بمرور الوقت لتصنيع وإنتاج دمي بأجزاء بلاستيك وأقمشة، أو حتى الدمي المرنة المصنوعة من خامات غير الأقمشة مثل الكاوتشوك والدمي المتحركة.

تابعت الدراسة أنّ الآلات اللازمة لعملية الإنتاج تكون بسيطة في بداية المشروع، حيث يمكن توفير ماكينة خياطة، وماكينة أوفرلوك، وطاولة قص وتشطيب، وعدد يدوية فقط، كما يدخل في عملية الإنتاج بعض المعدات المتوفرة بكثرة في البيئة المحيطة، من الأقمشة بألوان مختلفة، وبرية وخيوط صوفية وقطنية، وخرز بلاستيك، وخيوط حياكة مناسبة لنوع الخامة، وأشرطة ملونة وجالونات، إضافة إلى اكسسوارات وخامات تغليف.

الاهتمام بالإكسسوار وتناسق الألوان لزيادة المبيعات

لفتت الدراسة إلى أهمية توافر درجة عالية من الجماليات، والاهتمام بالقيمة الحرفية وتداخلها، وإضافة الإكسسوارات المختلفة، مع مرونة استخدام خامات مختلفة ما يضمن التحكم في تكاليف الإنتاج، وبالتالي تحقيق درجة عالية من التنافسية وزيادة ربحية المشروع.

وأشارت إلى أنّه يجب مراعاة تحديد الكميات المطلوب تسويقها وفقا للمواسم المختلفة، مثل الأعياد والمناسبات وغيرها، وتسويق الدمي والعرائس بالعديد من منافذ البيع مثل المعارض، ومحلات ومتاجر لعب الأطفال.

فيما اعتمدت دراسة الجدوى في تقييمها لربحية مشروع صناعة العرائس على عدة عوامل، أبرزها أنّ المنتج من السلع الرخيصة التي يشتريها الأفراد بشكل روتيني، خاصة الأسر البسيطة ذات الدخل المتوسط.

كما أوصى جهاز تنمية المشروعات في ختام دراسته، بالاهتمام بإنتاج وسيلة تنمي شخصية الطفل وتعمل على مدّه بالتوازن في فترة الطفولة المبكرة، إذ إنّ صناعة الدمي من الوسائل التي تحتاج إلى ثقافة فنية ونفسية لاحتياجات الطفل ومتطلباته، كما تحتاج إلى رؤية ثاقبة للأشياء الموجودة بالبيئة، والمهارة في الرسم وتبسيطه، والتدريب على تجسيم الأشياء وبلورتها في صورة جمالية مبتكرة.