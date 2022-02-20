رئيس جامعة بني سويف يستعرض التقرير السنوي لشعب اللغات والبرامج الجديدة

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التقرير السنوي الخاص بشعب اللغات والبرامج الجديدة الواردة من الكليات، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للبرامج الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

تطور أعداد الملتحقين بالبرنامج

وأوضح رئيس الجامعة، أنَّ التقرير تضمن تطور أعداد الملتحقين بالبرنامج، ونسبة الطلاب الملتحقين مقارنة بالأعوام الماضية، وآليات توزيع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج وفقاً لدرجاتهم العلمية، بالإضافة إلى رسالة وأهداف كل برنامج والسمات المميزة له، الدراسة الذاتية لمؤشرات متابعة وتقييم البرنامج.

كما تضمن التقرير مقترحات تطوير البرنامج والتي تشمل هيكل البرنامج والتدريب والمهارات، ومتطلبات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومراحل التطوير المستهدفة في العام التالي طبقاً للخطة الاستراتيجية للبرنامج.

الفاعلية التعليمية للبرنامج

وأشار الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، إلى تنوع ملامح التقرير السنوي لتشمل الفاعلية التعليمية للبرنامج، والمعايير الأكاديمية، وتصميم البرنامج، والمقررات الدراسية، ومراجعة وآليات تطويره، وكيفية إدارة الجودة في البرنامج، ومؤشرات نجاحه، والإمكانات والتسهيلات الداعمة للتعليم والتعلم.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قد وجه الشكر لكل أعضاء البرامج على مستوى كليات الجامعة وخاصة برنامج الصيدلة الإكلينيكية وبرنامج الفارم دي بكلية الصيدلة وعلم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب للاهتمام بالتقرير السنوي وإنجازه على أفضل صورة.