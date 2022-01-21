«التعليم العالي»: الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحوث العلمي، إنّ أقل فترة تشهدها الجامعات من حيث نسب الحضور المجمع لكل الطلاب هي فترة الامتحانات، إذ أنّ كل طالب –ابتداء من 9 يناير الماضي- يحضر فقط الأيام والساعات المخصصة له في الامتحانات، إذ أن بعض الطلاب يمتحنون في يومي السبت والثلاثاء وآخرون يمتحنون في يومي الأحد والأربعاء.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أن فترة الامتحانات مناسبة بشكل أكبر لتطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحةً أن هناك التزام كامل بالتباعد الاجتماعي في المجتمع الجامعي، حيث وصلت نسبة التطعيم في بعض الجامعات إلى 100% على مستوى هيئة التدريس والعاملين، و95% للطلاب، كما يتم تطهير القاعات والحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وهو ما يجعل الوضع مطمئنا.

مرور يومي على اللجان

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحوث العلمي: «بنهاية الأسبوع المقبل سيكون لدينا العدد الأكبر من الجامعات والكليات قد انتهى من أداء الامتحانات، وهناك مرور يومي على لجان الامتحانات للاطمئنان الكامل على الانضباط في مسألة الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وحول الإجراءات الواجب اتخاذها عند إصابة الطلاب بفيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات، موضحًا: «يجب تقديم التقرير الطبي الذي يثبت أن مسحته إيجابية والكلية ستجري له اختبارا تعويضيا وفقا للائحة المنظمة في توقيت الامتحانات، ونقبل بأي تقرير طبي من معمد معتمد لوزارة الصحة والسكان».

لا نية لإلغاء الامتحانات

وأكد على أن نسب حضور الطلاب للامتحانات في المتوسط العام تبلغ 95% وهي نفس النسب التي كانت تحضر الامتحانات في الظروف العادية، وهو ما يعني أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية جعل الجامعات المصرية تصل لهذه النقطة، مشددًا على أنّ الامتحانات مستمرة بنفس الجداول الزمنية المعلنة من قبل كل الكليات والمعاهد ولا يوجد أي نية لتأجيل الامتحانات: «أقول للطلاب، لا تلتفتوا إلى الشائعات والأخبار الكاذبة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، واحصلوا على الأخبار من المصدر الرسمي».