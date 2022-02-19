رئيس جامعة بني سويف: رفع الطوارئ بالمستشفى الجامعي لمواجهة سوء الطقس

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ

وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.

استقبال كل الحالات المرضية

ووجّه الدكتور منصور حسن بقبول واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.