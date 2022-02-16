رئيس جامعة بني سويف يلتقي بأعضاء اتحادات الطلاب ورئيس الاتحاد

التقي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بأعضاء الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار التواصل الدائم بين رئيس الجامعة والاتحادات الطلابية، ومناقشة خطة ومشروعات الاتحاد للفصل الدراسي الثاني، والعمل على مساعدة الطلاب وتلبية كافة احتياجاتهم.

حيث أهدي الطالب خالد أمين رئيس اتحاد الطلاب في مستهل الجلسة الدكتور منصور حسن كتاب " السيسي أمل وطن شهادة للتاريخ" والذي يتحدث عن شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفاته المثلى من شجاعة وحزم وصراحة وصلابة وشهامة وتقديس للنظام وتقدير الواجب والإيمان بالحق وحب الإنجاز وتحمل المسئولية، جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق منسق طلاب من أجل مصر.

من جانبه، أطلع رئيس الجامعة، أعضاء اتحاد الطلاب على ما وصلت إليه الجامعة من مستوى مميز في الإنشاءات الجامعية والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية، وحث أبنائه أعضاء الاتحادات الطلابية على ضرورة التمسك بطموحاتهم وبذل قصارى جهدهم للوصول إلى أهدافهم، وطالب بضرورة عقد اجتماع شهري يناقش كافة التحديات التي تواجه زملائهم الطلاب أثناء الدراسة والتعرف على آرائهم في كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية.

جدير بالذكر، في نهاية اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواري مفتوح مع أعضاء الاتحاد للرد على كافة استفساراتهم حول عدد من القضايا متعلقة بزيادة " الكافتيريات" وتدريب الطلاب في الفترة الصيفية، والكتاب الجامعي.