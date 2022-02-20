رئيس «الطب الوقائي»: نتائج تحليل كورونا السريع غير سليمة 100%

قال الدكتورعمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إنّ تحليل كورونا السريع، الذي يجرى فى المنازل بأخذ عينة من الدم لا يعتد بيه، مؤكدا أنّ نتائجه غير سليمة بنسبة 100%، وأن النسب المتعلقة به ضعيفة جدًا تصل إلى 30%.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لـ«الوطن»، أنّ التحليل المعترف بيه هو Antigen Rapid Test، وهو تحليل عبارة عن مسحة من الأنف وهي المعترف بها.

تحليل كورونا السريع

وأضاف أنّ وزارة الصحة خفّضت أسعار مسحات كورونا في المعامل المركزية التابعة لها، لتشجيع المواطنين على إجراء المسحات، وتخفيف عبء التكلفة المالية العالية عن كاهل المواطنين، مناشدًا المواطنين بإجراء مسحات كورونا، للتأكد من الإصابة من عدمه، خصوصًا فى التوقيت الحالي، والخلط الكبير المنتشر بين أعراض الإصابة بالإنفلونزا ومتحور «أوميكرون».

ودعا الدكتور عمرو قنديل، المواطنين إلى ضرورة الحصول على لقاحات كورونا، مؤكدًا أنها لا تؤثر على الإنجاب ولا الخصوبة عند الرجال، مؤكدًا أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة وتساعد في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.

استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وأكّد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنّ الدولة المصرية تعمل على توفير جميع اللقاحات للمواطنين، وقدّمت تسهيلات عديدة للتطعيم المستهدف من المواطنين وهو 70% بحلول الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنّ اللقاحات تعمل على مواجهة التحورات التي تظهر على الفيروس من وقتٍ إلى آخر، متوقعًا ظهور متحورات أخرى.

وشددت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظةٍ على مستوى محافظات الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.