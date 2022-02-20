عمرو موسى يصل عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار

وصل الدكتور عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، المرشح الرئاسي الأسبق، منذ قليل، إلى عزاء الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، الذي يقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور رجال الشرطة، والعديد من الكتاب الصحفيين ورجال الإعلام المصرين.

معلومات عن جلال دويدار

وتوفي الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، 18 فبراير الجاري، عن عمر ناهز 86 عامًا، وولد 22 إبريل 1936، في قرية سمنود، وحصل على الثانوية العامة عام 1954، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1959، وخلال دراسته عمل بجريدة «الأخبار»، كما شغل الكاتب الصحفي الراحل أيضاً منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وكان يكتب عمودا يوميا في جريدة «الأخبار» بعنوان «خواطر».