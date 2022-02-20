25 مليون طالب وطالبة يعودون للمدارس.. وتعليمات بتطبيق الإجراءات الاحترازية

انتظمت الدراسة اليوم ، فى مدارس 14 محافظة هى «القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح». واستقبلت المدارس، بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم، نحو 25 مليون طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشدّدة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتحقيق التباعد بين الطلاب، والتأكد من وجود غرف عزل وتسجيل الغياب والحضور بالسجلات المحدّدة لها. وألزمت الوزارة المدارس بأن تكون الحصة الأولى للحديث عن تضحيات جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، وبذل الجهد والنفس فى سبيل حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان.

وقال مصدر مسئول بالوزارة إن غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة تتابع سير الدراسة بجميع المحافظات، واستقبال أى شكاوى لأولياء الأمور والطلاب فى أى شىء يعكر صفو اليوم الدراسى، مؤكدة أن نسبة الحضور فى المدارس عالية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن هناك تكليفات لجميع قيادات التعليم ومديرى المديريات التعليمية، بترك المكاتب والمرور على المدارس والتأكّد من سلامة الإجراءات المتبعة، ومن تنفيذ التكليفات الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا»، وتسليم الكتب من اليوم الأول. وأشار إلى أنه تم التأكيد على المدارس بمتابعة وجود زائرات صحيات وأجهزة كشف حرارى ونظافة القاعات الدراسية، ومتابعة تطعيم الطلاب بلقاحات «كورونا»، وعدم تأخير تسليم الكتب للطلاب. ولفت إلى أن هناك تعليمات بإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة، وتحديد يوم أسبوعياً لمقابلة أولياء الأمور والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر للجميع.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقبال الطلاب فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحاً أن المديرية عملت على سد العجز فى المعلمين بجميع التخصصات من أجل توفير تعليم على مستوى جيد لجميع الطلاب، مؤكداً أن هناك تعليمات مشدّدة لمتابعة غياب الطلاب من المدارس، لافتاً إلى أن اليوم الدراسى الأول سار بصورة منتظمة دون أى معوقات.

من جانبه، قال صلاح حافظ، مدير مدرسة الناصرية الابتدائية بالدقى، إن المدرسة حرصت على توزيع التغذية المدرسية على الطلاب فى أول أيام الدراسة، موضحاً أن الحضور متوسط بسبب تقلبات الطقس، ولم يتم رصد أى إصابات بفيروس «كورونا» بين الطلاب. وأضاف أنه تم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، وتعقيم الفصول وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا يصل إلى 500 طالب.

وأكدت هيام أحمد، مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقى، أنه تم توزيع التغذية المدرسية والكتب على الطلاب فى بداية اليوم الدراسى، موضحة أن نسبة حضور الطلاب صباح أول أيام التيرم الثانى بلغت 75%، ولم يتم رصد أى معوقات واجهت الطلاب. وأضافت أن الدراسة سارت بصورة منتظمة دون أى معوقات، بالتنسيق مع إدارة الدقى التعليمية ومديرية التربية والتعليم، موضحة أن المدرسة ستعمل على تحسين مستوى الطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف فى امتحانات الفصل الدراسى الأول.

محافظ بورسعيد يبدى استياءه من حضور 11 طالباً فقط بمدرسة إعدادية

وفى بورسعيد، أبدى محافظها اللواء عادل الغضبان، استياءه من قلة عدد الطلاب فى أول يوم بالفصل الدراسى الثانى، إذ رصد وجود 11 طالباً فقط، بالصف الثالث من إجمالى 652 طالباً بمدرسة القناة الإعدادية بنين بحى الشرق. وطالب المحافظ أولياء الأمور بحث أبنائهم على الذهاب للمدرسة، بعد أن أظهرت نتيجة الفصل الدراسى الأول فشل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما دعا المعلمين والكادر الإدارى بالمدرسة إلى مراقبة وتشجيع حضور الطلاب للمدرسة، وشدد على عدم حصول الطالب على رقم الجلوس وحضور الامتحانات فى حال تجاوز عدد أيام الغياب المسموح به. وتحدث المحافظ مع عدد من الطلاب حول أهمية الحضور بالمدرسة بانتظام، مؤكداً أن الدولة تبذل قصارى الجهد من أجل محاربة الدروس الخصوصية، وحمايتهم من مخاطرها.

وأشار إلى أن اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية يؤثر بالسلب على الطالب ويهدر الوقت والمجهود، ولا بد من الاعتماد على المدرسة والذات، لتحقيق مستوى دراسى أفضل، خاصة أن التعليم يشهد تطوراً غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة.

وفى المنيا، استقبلت نحو 2400 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة أكثر من مليون طالب وطالبة بالابتدائى والإعدادى والثانوى العام والتعليم الفنى، ووجّه المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التعليم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد، وارتداء الكمامات الطبية، وتقليل الكثافات داخل الفصول، حفاظاً على سلامة وصحة جميع العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين.

انتظام الدراسة في البحر الأحمر

وفى البحر الأحمر، أجرى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جولة تفقدية لعدد من المدارس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وذلك بعد تعرّض الغردقة لحالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة أمس. وأكد «منير» جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة أى معوقات تؤثر سلباً على انتظام سير العملية التعليمية.

جامعة الأزهر تحذّر من تداول الكتاب الورقي

وانتظم طلاب جامعة الأزهر فى الدراسة، اليوم ، وأكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مع بدء وانتظام الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فى ضوء تعليمات لجنة الأزمات بالجامعة. وأوضح أن إدارة الأزمات بالجامعة تتابع بدء الفصل الدراسى الثانى من خلال نواب رئيس الجامعة كل فى موقعه، مشيراً إلى أن جميع الكليات أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.

وحذر من تداول الكتاب الورقى، مؤكداً أن الدراسة باتت تعتمد على الكتاب الإلكترونى، خاصة أن هذا الأسلوب نجح بصورة كبيرة جداً، فى ظل تجاوب الطلاب، مشيراً إلى أنه توجد أيضاً امتحانات التخلفات، وأخرى عملية، لبعض المواد، خلال الأيام الجارية.