الصحة تكشف موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين مع بداية التيرم الثانى 2022

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للعاملين في وزارة التربية والتعليم، تتعلق بضرورة الحجز للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت الوزارة في خطتها الوقائية، إن حجز التطعيم يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2022، وطمأنت المعلمين بأن جميع اللقاحات فعالة وآمنه ولا داع للخوف أو القلق بشأنها.

موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين مع بداية التيرم الثانى 2022

وأكدت الوزارة فى خطتها الوقائية أن الأعراض الجانبية للقاحات تتضمن ارتفاعًا في درجة الحرارة واحمرارًا في موضع التطعيم، وإحساسًا بالتعب والإرهاق وآلامًا في الصدر والعضلات وورمًا في الكتف، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تشبه الأعراض الجانبية للتطعيمات الإجبارية للأطفال، وتزول في غضون يومين فقط ولا تحتاج الى الذهاب لطبيب، مؤكدة توفير اللقاحات كافة ولا يوجد نقص بها، بل هناك فائضًا بأكثر من 74 مليون جرعة من اللقاحات.

أهمية لقاحات كورونا للتصدي لمتحورات الفيروس

وتابعت الوزارة أن لقاحات كورونا أصبحت أول الإجراءات الاحترازية، وهي الأداة الوحيدة التي تعمل على تخفيف شدة الأعراض، وأن تكون أعراضًا بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقليل معدلات وفيات كورونا وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، داعية المعلمين للإسراع في حجز التطعيم.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع درجات الاستعداد للقصوى في مستشفيات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.