انطلاق «التيرم الثانى» فى المدارس والجامعات

شهدت المدارس والجامعات، اليوم، فى أول أيام الدراسة بـ«التيرم الثانى»، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وانتشار الفرق الطبية، وتشكيل لجان لتسليم الكتب الدراسية فى بعض المدارس.

ففى محافظة الغربية، توافد آلاف الطلاب على المدارس بمختلف مراحلها، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وأعلنت مديرية التعليم تجهيز المدارس وتعقيمها والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وتقليل الكثافات داخل الفصل الدراسى الواحد.

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بالغربية، إنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية الـ10 بالالتزام بإجراءات الوقاية، ومراجعة النظافة الشاملة للمبنى المدرسى، والانتهاء من جداول الفصل الثانى للمعلمين وللطلاب، وعدم السماح بوجود أولياء الأمور داخل المدرسة، ومراجعة مخازن المديرية لتسلم مخصصات كتب الفصل الدراسى الثانى، وتطبيق تعليمات تسليمها للطلاب وسداد المصروفات.

وفى كفر الشيخ، قال الدكتور محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم، إن الدراسة انتظمت، أمس، بمدارس الفترتين بعدد من الإدارات التعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وألزمت جامعة القاهرة الطلاب، فى أول يوم دراسة، بارتداء الكمامة، وخصصت نقاط تطعيم ثابتة لتلقى لقاح كورونا، وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال فترة الإجازة، ووضع الجداول الدراسية للكليات، واتخاذ الإجراءات الشاملة لتأمين الحرم الجامعى ومراجعة العيادات الطبية بعدد من الكليات، مع توفير طبيب وتمريض بها.