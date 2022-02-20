خطوات استخراج جواز سفر مصري أون لاين 2022

تزداد بشكل يومي نسبة المشاهدات والبحث عن خطوات استخراج جواز سفر مصري اون لاين 2022، خاصة بعد إعلان السفارة المصرية، عن البدء في إصدار جواز السفر المميكن لأبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استخراجه تبعًا لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما يخص الجوازات المميكنة وفق الموقع الرسمي للسفارة المصرية بأمريكا على الإنترنت:

مدة استخراج جواز السفر اونلاين

ووفق موقع السفارة، فإن إصدار جواز سفر اونلاين لأبناء الجالية المصرية بأمريكا يستغرق ما بين 6 إلى 8 أسابيع، ويمكن خلال تلك الفترة إصدار وثيقة سفر مؤقتة صالحة لمدة 3 أشهر، ويمكن تجديدها لنفس المدة بشكل مجاني، وذلك لحين استكمال المتقدم للمستندات المطلوبة والحصول على جواز السفر المقروء آليا.

المستندات المطلوبة لإصدار جواز سفر مقروء آليا

ولأبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة يجب تجهيز بعض المستندات للحصول على جواز السفر الإلكتروني، وهي:

- بطاقة الرقم القومي لمن تخطوا سن الـ 16 عاما، وشهادة الميلاد المميكنة بها الرقم القومي لمن هم أقل من 16 عاما.

- ولأبناء الجالية الذين أتموا 16 عاما، ويجدون صعوبة في استخراج بطاقة الرقم القومي، يمكن الاكتفاء بشهادة الميلاد، لكن يتم إصدار جواز السفر بصلاحية لمدة عام فقط.

- إثبات الموقف التجنيدي للذكور مع مراعاة أن ما قبل مواليد 18/3/1941 غير مطلوب منهم إثبات الموقف التجنيدي.

- 3 صور فوتوغرافية حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4× 6 سم لصاحب الجواز، بشرط أن يكون الوجه ظاهر، ويكون مواجه لألة التصوير «الصور الجانبية غير مقبولة»، وفي مركز الصورة.

- وفي حالة الفتيات يجب تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية.

- تقديم أصل وصورة شهادات القيد الدراسي للطلبة والطالبات.

- استمارة إصدار جواز سفر يتم طلبه من القنصلية.

خطوات استخراج جواز سفر مصري اون لاين 2022

وحتى يتم استخراج جواز سفر مقروء آليًا، يجب على المقيمين بالخارج، إرسال المستندات السابق ذكرها، مع الاستمارة ووضعها في مظروف خالص الرسوم البريدية ومدون عليه عنوان المتقدم.

يتم بعدها إرسال النموذج بالبريد، ولكل نموذج كود خاص، ويجب كتابة البيانات الشخصية بدقة.

وتقوم القنصلية بإرسال نموذج قيد المواطن، وطلب أداء العمل القنصلي، لاستيفائها وإعادة إرسالها على أن تكون موثقة «NOTARY PUBLIC» وذلك بعد سداد الرسوم.

رسوم استخراج جواز سفر مصري مقروء آليا

ووفق ما ذكر على موقع القنصلية فأن رسوم إصدار جواز السفر المميكن 110 دولارات، وهو يشمل سعر نموذج 29 جوازات، ويتم تسديدها نقدًا أو بشيك مقبول الدفع في Money Order باسم السفارة، القسم القنصلي EMBASSY OF EGYPT، ولا تقبل الشيكات الشخصية، كما يحظر إرسال أي رسوم نقدا داخل المظروف.