في أقل من 24 ساعة.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

يبحث الكثيرون عن الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المستعجل، وهي خدمة تقدمها الأحوال المدنية في مكاتب الجوازات التابعة لوزارة الداخلية المصرية، مقابل رسوم إضافية يتحملها المواطن.

يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، نرصد كيفية استخراج جواز السفر مستعجل، في أقل من 24 ساعة، وفق خدمة عاجل، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق من العام الجاري، من خلال خدمة عاجل، في السطور التالية..

خدمة عاجل لاستخراج جواز السفر

وبحسب وزارة الداخلية، فإن خدمة عاجل، هي خدمة مستحدثة تتيح للمواطنين استخراج المستندات الرسمية مثل جواز السفر في أقل من 24 ساعة.

من خلال اتباع نفس الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، لكن يضاف إليها «خدمة عاجل» والتي تتيح سرعة تجديد واستخراج جواز السفر من السجل المدني، وإليكم الخطوات والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر عاجل

ووضعت الأحوال المدنية عددا من المستندات يجب توافرها حتى تتمكن من استخراج جواز السفر، وهي كالآتي..

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهر.

يتم تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشرة، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

المؤهل الدراسي فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

خطوات استخراج جواز السفر مستعجل

وحتى تتمكن من استخراج جواز سفر مستعجل، يجب عليك اتباع الآتي..

والخطوة الأولى التوجه إلى مكتب الجوازات التابع له وفقاً لمحل الإقامة، كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

شراء نموذج 29 من الجوازات مميكن ويتم استيفاء البيانات الخاصة بصاحب جواز السفر.

تقديم النموذج إلى الموظف المختص، لمراجعة البيانات ويتم خلالها لصق الصور الشخصية.

سيتم إصدار إيصال بقيمة الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر وخدمة عاجل، والذهاب إلى الخزينة، ودفع القيمة، والحصول على ما يثبت الدفع.

بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهل، يجري إيداع مبلغ «تأمين جواز السفر» من خلال البنك الأهلي أو بنك مصر، لصالح حساب مصلحة الجوازات والحصول على إيصال بذلك، سوف تتمكن من استرداد تأمين جواز السفر بعد إنهاء استخراج جواز السفر الخاص بك أو إلغائه.

- يتوجه لشباك مراجعة الأوراق ودفع الرسوم والحصول على إيصال بالاستلام.

- يمكن الحصول على الجواز الجديد خلال 72 ساعة، ويمكن دفع قيمة رسوم خدمة عاجل واستلام جواز السفر خلال 24 ساعة فقط.