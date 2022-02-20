إلهام شاهين: أرفض التبرع بثروتي للبحث العلمي والجمعيات.. وأيام الإخوان سودة

روجت الإعلامية أسماء إبراهيم، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، عن حلقتها مع الفنانة إلهام شاهين، ببرنامج «حبر سري» على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في الساعة 11 مساءً.

وتحدثت إلهام شاهين خلال برومو الحلقة، عن أمنيتها لعام 2022، قائلة: «قوليلي عايزة أمنية في سنة 2022.. أقولك السوشيال ميديا تتقفل».

إلهام شاهين: فترة حكم الإخوان كانت سودة

وعن إمكانية تبرعها بثروتها للأبحاث العلمية والجمعيات الخيرية، قالت إلهام: لا، أما عن فترة الإخوان قالت: كانت سنة سودة.

خلاف إلهام شاهين وأحمد فلوكس

انتشرت خلال الأيام الماضية، تصريحات إلهام شاهين في إحدى الندوات، عن أن القبلات شيء لا ينافي الأخلاق طالما جرى توظيفه بطريقة جيدة خلال العمل الفني.

لتفاجئ إلهام شاهين، بهجوم شديد من الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدين تصريحاتها قائلًا: «بعيدًا عن معزتك، ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليًا منافية للآداب، أمال أمتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان!»

وأضاف فلوكس: «طب سيبك من ده كله، الدين إيه! الشاشة دي بتربي أجيال، وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش.. على كده بقى إحنا نعتبر الأفلام المخلة أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية، الغرض منها التعليم والتمرين وإنها أفلام هادفة».

لتتجاهل إلهام شاهين هجوم فلوكس في عدد من التصريحات قائلة: «لن أرد فأنا أكبر من الرد على هذا الكلام»