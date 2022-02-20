تامر حسني عن فيلمه الجديد: «هنعرف مدى حب الرجل للأنثى»

كشف الفنان تامر حسني، عن الصور الأولى من كواليس فيلم «بحبك»، الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، إذ يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.

وكتب تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك).. طبعا فيه ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقراه بحبَك.. ده طبعا مقصود، عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً».

الفيلم به ضحك لكن في إطار رومانسي بحت

أضاف تامر حسني: «الفيلم أكيد فيه ضحك، بس في إطار رومانسي بحت، مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل، الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم ده بكتشفها تاني، وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم».

مبسوط جدا لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني

وتابع تامر حسني: «مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وللأسف لسه مصورش علشان أنزل صوره، بس في أول يوم تصوير له، ههريه صور، وانتظروا بعد أيام انضمام نجمة جميلة مميزة من نجوم المستقبل، اللي هيكون ليها مستقبل كبير إن شاء الله».

فرحان بانضمام الفنان الموهوب مدحت إسماعيل

قال تامر حسني: «فرحان جدا بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل، اللي عامل دور زي العسل، وربنا يكتبله فيه كل النجاح، ويكرمه ويكرمنا معاه.. الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي أحمد بدوي، تي إتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي».