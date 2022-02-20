تامر حسني ينشر الصور الأولى لفيلم «بحبك»: «بكتشف هنا الزاهد تاني»

كشف الفنان تامر حسني، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» الصور الأولى لفيلمة الجديد «بحبك»، مع هنا الزاهد، إذ نشر مجموعة صور من كواليس العمل.

وكتب تامر: «مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعا في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقراه بحبَك دا طبعا مقصود عشان في دراما الفيلم، هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جدا» .

أحداث الفيلم

وتابع: «الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت، مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني، وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم، ومبسوط جدا لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة».

وأضاف: «للأسف لسه مصورش علشان أنزل صورة بس في أول يوم تصوير له ههريه صور، وانتظروا بعد أيام انضمام نجمة جميلة مميزة من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير إن شاء الله، و فرحان جدا بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل، وربنا يكتبله فيه كل النجاح ويكرمه و يكرمنا معاه».

وتابع: «الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر، سينرچي أحمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني سكاي ليميت أحمد الدسوقي».

شائعة تعرض تامر حسني لحادث

وتداول رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضيى شائعة إصابة تامر في حادث، وتدهور حالته الصحية، لكن تامر التزم وقتها الصمت التام، ولم يعلق على هذه الشائعة، ولكن أكد مصدر مقرب منه في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه يتمتع بصحة جيدة، ويواصل أعماله الفنية.