تخريج الدفعة الأولى لدورة Word Press والثانية للتعليق بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، تخريج وتكريم الدفعة الأولى للدورة التدريبية لمهارات ««Word Press»، وذلك بحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

وأكد حماد الرمحي أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة في برمجة وتصميم المواقع وفي مقدمتها مهارات Word Press للصحفيين وأسرهم.

محاور دورة Word Press

واعتمدت الدورة على مجموعة من المحاور الاساسية التي تساعد المتدرب على إتقان ادارة المواقع ومن بينها:

اختيار التصميم والاستضافة الأنسب.

مهارات التحكم في واجهة وأقسام الموقع بشكل كامل.

مهارات حل المشكلات التقنية والبرمجية.

تعلم مهارات لوحة التحكم.

تأمين الموقع وشهادات الأمان SSL مجانا وبشكل دائم.

مهارات إضافة أدوات الإحصائيات للموقع وتحليل نتائجها.

مهارات ربط الموقع بكل مواقع التواصل الاجتماعي.

مهارات الحصول على موافقة Google adsense.

مهارات اكتشاف وحل أخطاء SEO.

تخريج الدفعة الثانية لدورة التعليق الإذاعي والتليفزيوني

كما شهدت النقابة تخريج وتكريم الدفعة الثانية، للدورة التدريبية لمهارات «التعليق الإذاعي والتليفزيوني»، والتي اعتمدت على مجموعة من المحاور الأساسية التي تساعد المتدرب على إتقان التقديم الإذاعي والتلفزيوني، ومن أهمها:

إجادة جميع فنون التعليق الصوتي «الإخباري، الوثائقي، الإعلانات»

تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات.

التدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية.

المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.

أسس «ستانسلافيسكي» الخاصة بالتعليق الصوتي.

الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.

تعلم مهارات الأداء الصوتي.

التدريب على مهارة الارتجال.

إدارة أعمال التعليق الصوتي.

تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.

كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.

فن الصمت والوقفات الكلامية.

تقنيات التعامل مع الميكرفون.

وفي نهاية حفل التخرج تم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات معتمدة من مركز التدريب بـ نقابة الصحفيين.