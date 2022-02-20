المالية تستعد لتطبيق ACI تجريبيا في الموانئ البحرية بالتعاون مع مجتمع الأعمال

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ نجاح التجربة المصرية في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا في إطار الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية في يونيو المقبل، على نحو يرتقي بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم في تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

استعدادات تطبيق ACI

وأوضح وزير المالية، أنّ مصر بدأت الاستعداد للتطبيق التجريبي لمنظومة ACI بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبي، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

وأوضحت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أنّ تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام CN، حيث تلتزم شركات البريد التي تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوي بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام CN، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة».

تزويد مركز الاتصالات في الجمارك بموظفين مدربين للتعامل الفوري مع أي استفسارات بالعربية والإنجليزية

ولفتت ناصر، إلى التزام الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد في تذليل أي عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة ACI، وجرى تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والإنجليزية على مدار 24 ساعة.

ودعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، للإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات، نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، والقضاء على الظواهر التي تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنّ هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI في الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين 29 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 300 ألف رقم ACID، وسجل أكثر من 75 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

وأضاف أنّه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا في البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة ACI، مؤكدًا أنّه يتم التعامل الفوري والإيجابي مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.