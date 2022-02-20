خالد عكاشة: كورونا تسبب في خلل كبير بالاقتصاد العالمي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جائحة فيروس كورونا أصابت الاقتصاد العالمي بأسوأ أزمة وكانت سببا رئيسيا لهذا الاهتزاز لمعظم المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا، سببت اختلالات كثيرة في كثير من مناحي الاقتصاد العالمي أولها تعثر الإنتاج وتوقف سلاسل الإمداد، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد.

الأزمة الكبيرة تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأضاف «عكاشة»، أنه بمجرد حدوث قدر من التعافي من الجائحة خلال النصف الثاني من عام 2021 كثير من الدول ومن بينها مصر انحازت لعملية الانفتاح المصحوب بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على مستوى اقتصادي لا يضر المواطن العادي.

وأوضح أن الأزمة الكبيرة تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والقمح وغيره عالميًا، موضحًا أنه مع بداية الحديث عن بعض الإجراءات لتجاوز هذه الأزمة داهمتنا الأزمة الكبيرة بين روسيا وأصبحنا على مشارف أزمة طاقة سبقها ارتفاع في الأسعار وخاصة النفط الذي وصل لأرقام غير مسبوقة منذ عام 2014.

البنك المركزي وضع مستهدفات لمعدل التضخم 7%

فيما قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي وضع مستهدفات لمعدل التضخم 7%، ومازال معدل التضخم الأساسي ضمن تلك المستهدفات، وهذا لا يمنع أن مستوى التضخم الذي وصلنا له 6.5%، له جزء من المحاذير، فكلما ارتفع التضخم كان هذا مؤشر سلبي أمام المستثمر الأجنبي في أدوات الدين المحلي.

وأردف أن مصر مازالت من أكثر الاقتصاديات التي تمنح عائدا حقيقيا على أدوات الدين، وحال ارتفاع معدل التضخم أكثر من ذلك ربما يلجأ لنزوح المحافظ الأجنبية لملذات آمنة.

التضخم في مصر تختلف أسبابه عنها في الاقتصاديات الأخرى

وأوضح أبو الفتوح، خلال حواره في نفس البرنامج، أن التضخم في مصر تختلف أسبابه عن دوافعه في الاقتصاديات الأخرى، فسبب التضخم في مصر زيادة تكاليف عناصر الإنتاج، وليست السياسة النقدية هي دائمًا الحل وليس سعر الفائدة هو المحفز والأداء الوحيدة لمواجهة التضخم.