وزير المالية: والدي «غفير» وكنت أتمنى يشوفني في منصبي «فيديو»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن والده كان يعمل «غفيرا»، وإنه وصل إلى منصبه بالاجتهاد وليس بالواسطة، وكان يتمنى أن يشاهده والده وهو في منصب وزير.

معيط: كل شخص لديه فرصة ولكن عليه مواجهة التحديات

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل شخص لديه فرصة، ومن يعمل عليه أن يواجه التحديات، وأن يحاول ويجتهد ويخلص وأن يؤدي ما عليه ويبذل كل ما لديه من جهد ويترك الأمر لله.

وأضاف «معيط» أن أسرته متواضعة للغاية وكانت تقطن في الريف ولم يكن معه واسطة حتى يتولى منصب وزير المالية، وأصبح وزيرا بالاجتهاد والإخلاص في العمل مع تطابق المعايير التي وضعتها القيادة السياسية لمنصب وزير المالية.

معيط: الرئيس وجه بالشفافية في تعيينات الضرائب

وكشف وزير المالية، عن حديث دار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول مسابقة الالتحاق بالوظائف في مصلحة الضرائب، موضحا أن الرئيس وجه بضرورة حصول جميع المتقدمين على فرص متكافئة للالتحاق بتلك الوظائف بناء على الكفاءة وليس عبر الواسطة، وأن تجرى إجراءات التعيين بشفافية مطلقة بعيدة عن الوساطة والمحسوبية، «لو ابن وزير المالية تقدم في تلك المسابقة ولا تنطبق عليه الشروط لن يتم قبوله».