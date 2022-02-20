عاجل.. حجز طبيب «الكركمين» وعرضه على المحكمة لنظر حبسه

قررت جهات التحقيق، حجز الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، وعرضه على الدائرة الابتدائية الثالثة، صباح غدٍ الاثنين، بالمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في أمر حبسه، بتهمة عرض أدوية غير معلومة المصدر.

القبض على الصيدلي بتهمة النصب

وألقت مباحث المصنفات القبض على أحمد أبو النصر، بالأمس، بعد شكاوى تتهمه بالنصب وخداع المرضى، والادعاء عبر الفضائيات بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المواطنون يكشفون وقائع النصب على يد المتهم

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وقائع يزعمون خلالها تعرضهم للنصب والخداع علي يد أحمد أبو النصر، والترويج لنفسه عبر الفضائيات، وإيهامهم بأنه خبير علاجي يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب.