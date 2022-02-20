«الصحة»: سنتمكن من تصنيع «أسترازينكا وموديرنا» في مصر قريبا 

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية سوف تتمكن من تصنيع نوعين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر، وهما أسترازينكا البريطاني وموديرنا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة المصرية في هذا الأمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد».

مصر أهدت فلسطين 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك

وأضاف «عبد الغفار»، أن الدولة المصرية تسير بشكل قوي للغاية في مجال البحث العلمي، فمصر تمتلك قدرات تمكنها من تقديم جرعات تعزيزية من اللقاح للدول الشقيقة، موضحًا أنه تم التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية لتوفير المواد الخام لعدد 500 مليون جرعة من اللقاح المصري الصيني لتصنيعها في المصانع المصرية، وتم إهداء نصف مليون جرعة إلى الأشقاء في دولة فلسطين.

مصر لديها بنية تحتية وتشريعية قوية تمكنها من تصنيع اللقاحات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعبه وبشعوب الدول الصديقة والمجاورة، إذ تم إرسال حوالي 500 ألف جرعة لقاح سينوفاك إلى فلسطين والتي تم تصنيعها في مصانعنا بفاكسيرا، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر من إفريقيا لتكون مركزا لتصنيع اللقاحات بأحدث التكنولوجيا، فمصر لديها بنية تحتية وتشريعية قوية تمكنها من تصنيع اللقاحات، وتتميز بعدد كبير من العلماء، وإمكانية كبيرة في نقل اللقاحات إلى الدول الأخرى بفضل البنية التحتية التي استطاعت إنشاءها في الوقت السابق.

مصر انتهت من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأوضح أن مصر قد انتهت من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ودخلت في الموجة الخامسة، لكن في نفس الوقت أن التقرير الخاص بالإصابات والوفيات به مبشرات جيدة، إذ أن أعداد الإصابات بكورونا تشهد حالة من الثبات، بينما الحالات الحرجة تنخفض كل يوم عن الآخر، وهناك سعة في المستشفيات، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان ضخت ما يزيد من 2000 عبوة من دواء كورونا وليس هناك حاجة لضخ أعداد أخرى حاليا، فسعر الدواء يبلغ نحو 650 جنيها تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار أنه يوجد في المستشفيات الحكومية مجانا.