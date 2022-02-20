الصحة: تطعيم 905 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

أوضحت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان أعداد الحاصلين على الجرعة التنشيطية بلقاحات كورونا في مصر، إذ بلغت 905.854، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواطنين المحصنين بالكامل من لقاح كورونا وصل الى 29.465.603، بينا وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 39.013.973.

موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة لحجز التطعيم والحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى، و السيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول إلى مناعة القطيع، موضحة أن جميع لقاحات كورونا متوافرة للمواطنين المسافرين وغيرهم، ومصر خالية من قوائم الانتظار المتعلقة بالمسافرين.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو القلق بشأن الحصول على اللقاح، موضحة أن اللقاحات ساهمت في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، فهي تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مطمئنة المواطنين من الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وصداع وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة الى أن الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن لها 105، والاطلاع على كافة مستجدات الفيروس من مصادرها الرسمية.