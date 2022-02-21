إصابة شخصين في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية بدمياط

أصيب شابان في حادث تصادم وقع مساء الأحد، بين «توك توك» ودراجة نارية، على طريق قرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد، بمحافظة دمياط.

وكشف شهود عيان على الحادث، أن «توك توك» صدم دراجة نارية كان يقودها شابان، وفر هاربا من موقع الحادث بعد إصابتهما.

الشرطة تنتقل لمكان الحادث

وانتقلت قوة من ضباط مركز شرطة مركز كفر سعد إلى موقع الحادث، للتعرف على ملابسات وأسباب التصادم وإصابة الشابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الشابين إلى مستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة، لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هما هاني محمد فكري، 19 سنة، والمتولي رضا خليل، 17 سنة، وكلاهما مصابان بكسور فى الساقين وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.