«مكافحة الإدمان»: فصل 25 موظفا ثبت تعاطيهم للمخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إجراء الكشف على 2877 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، إذ تبين وجود 25 حالة تعاطي للمخدرات.

وأشار «عثمان» إلى مخاطبة الجهات الإدارية تمهيدًا لفصل 25 موظفا تبين تعاطيهم للمخدرات، خاصة أن عددا منهم ضُبطوا في السابق بتعاطي المخدرات، لافتا إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي بدأ تطبيقه منذ أسبوع.

الدولة عازمة على حماية المواطنين في أماكن العمل

وأضاف «عثمان»، أن الدولة عازمة على حماية المواطنين في أماكن العمل وسيتم فصل أي موظف تبين أنه يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل، والموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان لا يتم تطبيق القانون عليه ويتم علاجه ولا يقع تحت طائلة العقوبات.

وذكر، أنه منذ عام 2019 تم الكشف على نصف مليون موظف، مشددا على أن الفصل الفوري ينتظر من يثبت تعاطيه للمخدرات.

أخطر المواد المخدرة حاليا هي «التخليقية»

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن السلطة المختصة عليها تطبيق القانون، وإلا ستقع هي تحت طائلته، مؤكدًا أن أخطر المواد المخدرة حاليا هي المخدرات التخليقية أو المصنعة، وأشهرها «الشابو» الذي يساهم في زيادة الجريمة ويزيد من الهلاوس السمعية والبصرية، وكان السبب الرئيسي في مذبحة الإسماعيلية.

وأضاف «استقبلنا 12 بلاغا الفترة الأخيرة بتعاطي موظفين في العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات ذات النفع العام، وبالفعل تم التأكد من تعاطيهم للمخدرات».