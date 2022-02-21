ضبط عاطل سحل فتاة أثناء سرقة هاتفها بالمعصرة

شهدت منطقة المعصرة جنوب القاهرة، واقعة مأساوية، تمثلت في سحل طالبة أثناء ذهابها إلى المدرسة على يد عاطل يستقل دراجة بخارية في أحد شوارع دائرة القسم.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تعرض إحدى الفتيات لواقعة سرقة هاتفها المحمول بواسطة شخص يستقل دراجة نارية حال سيرها بأحد شوارع منطقة المعصرة بالقاهرة.

إصابة الفتاة

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة المركز، يفيد قيام شخص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول، ما تسبب فى إصابتها بسحاجات حال تشبثها بالهاتف المحمول.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام.