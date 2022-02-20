المؤبد لسائق سحل خفيرا بسيارة حتى الموت للهروب من ضبطه بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم بالسجن المؤبد لسائق بعد توجيه اتهامات له بالقتل العمد لخفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر، بعد أن سحله حوالي 3 كيلومترات في محاولة للهروب من تنفيذ أمر بضبطه وإحضاره في قضية تبديد، وبعد أن تم وضع الأصفاد الحديدية بيد كل منهما، ركب المتهم سيارة وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابئ بتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله مما تسبب في إحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،‏ والتي تسببت في مقتله.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، ، وأمانة سر أحمد كمال‎، وذلك في القضية رقم 27094 لسنة 2020 جنايات مركز ‏ميت غمر، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

التحقيقات: المتهم سحل المجني عليه 3 كيلومترات بسيارته

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عبد الخالق أحمد الأدغم، محبوس، 46 سنة، سائق، مقيم بقرية كوم النور، مركز ميت غمر، لأنه في يوم 29/8/2020 بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية قتل عمدا المجني عليه البحيري محمد محمد عبد الحميد البحيري، خفير نظامي مركز شرطة ميت غمر، حال قيامه بضبطه على ذمة القضية الرقيمة 21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر، ووضعه الأصفاد الحديدية بيد كلا منهما فقام بالدلوف إلى السيارة الرقيمة «د ب س1244» وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابئا بتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله المسافة تقارب الثلاث كيلومترات محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

مقاومة المتهم لقوة الشرطة

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان قاوم بالقوة والعنف، المجنى عليه، حال كونه موظفا عموميا «خفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر» وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطه على ذمة القضية، ولم يبلغ بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات.

الشهود يروون تفاصيل الواقعة

وشهد عصام صلاح، أمين شرطة ، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تمكنه والمجني عليه من ضبط المتهم المطلوب التنفيذ عليه في القضية الرقيمة 21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر، ووضع الأصفاد الحديدية بيده صحبة المجني عليه، قام بالدلوف إلى داخل سيارته وانطلق بها مسرعة غير عابئ بتواجد المجني عليه خارجها، فقام بسحله لمسافة تقارب الثلاث كيلومترات محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأردف بأن قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه للحيلولة دون ضبطه.

وأكد محمود محمد، صاحب محجر رمل وزلط، بأنه حال قيادته مركبته الآلية «لودر» شاهد المتهم قائدا مركبته الآلية بسرعة فائقة وجسد المجني عليه متدلي خارجها ومتشابكا مع يد المتهم بالأصفاد الحديدية فقام باستيقافه في الحال فشاهد المجني عليه وبه العديد من الإصابات المتفرقة.